Шакил О'Нил отреагировал на победу «Голден Стэйт» в финале НБА
Поделиться
Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил баскетболистов «Голден Стэйт Уорриорз» с победой в нынешнем сезоне НБА. В финальной серии баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». Противостояние продлилось шесть матчей (4-2).
«Мои поздравления Стефену Карри, Дрэймонду Грину, Клэю Томпсону и всему «Голден Стэйт». Отличная работа, ребята», — написал О'Нил.
Нынешний трофей стал четвёртым за последние восемь розыгрышей плей-офф для команды из Калифорнии. В общей сложности «Уорриорз» завоевали седьмой титул за историю своего существования.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас:
Комментарии
- 17 июня 2022
-
13:54
-
13:47
-
13:20
-
12:45
-
12:38
-
12:32
-
12:25
-
11:06
-
11:03
-
10:48
-
10:36
-
10:32
-
10:17
-
10:06
-
09:52
-
09:10
-
09:04
-
08:45
-
08:41
-
08:20
-
07:26
-
07:17
-
06:28
-
01:12
- 16 июня 2022
-
23:45
-
22:48
-
22:34
-
22:14
-
21:52
-
21:39
-
20:58
-
20:28
-
20:15
-
19:29
-
19:19
Партнерский контент