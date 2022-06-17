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Шакил О'Нил отреагировал на победу «Голден Стэйт» в финале НБА

Шакил О'Нил отреагировал на победу «Голден Стэйт» в финале НБА
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Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил баскетболистов «Голден Стэйт Уорриорз» с победой в нынешнем сезоне НБА. В финальной серии баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». Противостояние продлилось шесть матчей (4-2).

«Мои поздравления Стефену Карри, Дрэймонду Грину, Клэю Томпсону и всему «Голден Стэйт». Отличная работа, ребята», — написал О'Нил.

Нынешний трофей стал четвёртым за последние восемь розыгрышей плей-офф для команды из Калифорнии. В общей сложности «Уорриорз» завоевали седьмой титул за историю своего существования.

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