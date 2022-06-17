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«Енисей» объявил имя главного тренера

«Енисей» объявил имя главного тренера
Дражен Анзулович
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Красноярский «Енисей» и главный тренер Дражен Анзулович продолжат сотрудничество в сезоне-2022/2023, сообщает официальный сайт клуба.

«Рад, что мы продолжим сотрудничество в следующем сезоне. У меня только положительные эмоции от работы в клубе за эти три года. Я стараюсь дать команде, каждому игроку, с которым работаю, руководству клуба, болельщикам и всему Красноярскому краю всё самое лучшее. Конечно, с таким же настроем готовимся и к следующему сезону. Будем статься сделать счастливыми наших болельщиков, которые поддерживают нас в каждой игре, а также добиться как можно больше побед», – цитирует Анзуловича пресс-служба красноярского клуба.

Предстоящий сезон станет для 55-летнего хорватского специалиста четвёртым у руля «Енисея». В этом году команда под руководством Дражена Анзуловича заняла седьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (6 побед, 12 поражений). В четвертьфинальной серии плей-офф «Енисей» уступил будущему чемпиону «Зениту» (0-3).

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