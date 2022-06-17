Тейтум: не хочется опять пережить подобное, но мы хотим снова попасть в финал
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о своём эмоциональном состоянии после поражения в финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Это очень непросто. Мы невероятно сильно хотели победить, сумели добраться до финала, но в итоге не достигли конечной цели. Это причиняет всем нам боль. Мы хотели победить, но не смогли. Ужасные ощущения. Обидно доходить до финала и не побеждать в нём. Мне бы не хотелось снова пережить нечто подобное, но мы хотим снова попасть в финал, сыграть в финальной серии. Для нас это поражение станет мотивацией и добавит нам энергии», — цитирует Тейтума Mass Live.
«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» в решающем матче со счётом 103:90. Тейтум набрал лишь 13 очков и допустил пять потерь.
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