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Стало известно, что Хавьер Паскуаль сказал игрокам «Зенита» после победы в Единой лиге ВТБ

Стало известно, что Хавьер Паскуаль сказал игрокам «Зенита» после победы в Единой лиге ВТБ
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ анонсировала документальный фильм, посвящённый финалу турнира нынешнего сезона. В качестве затравки был представлен фрагмент со словами главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, которые он произнёс в раздевалке после победы.

«Я думаю, что этот сезон стал для меня сезоном жизни. Думаю, что и для вас тоже. Вы отличные люди, отличные трудяги. И ещё раз скажу от себя — это было круто», — сказал Паскуаль.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА. Кроме того, питерцы впервые вышли в плей-офф Евролиги, где за выход в «Финал четырёх» достойно сражались с «Барселоной», но уступили в серии 2-3.

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