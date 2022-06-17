Луи Лабери покидает «Валенсию»
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Испанская «Валенсия» решила не активировать опцию продления соглашения с тяжёлым форвардом/центровым Луи Лабери, информирует пресс-служба клуба.
30-летний француз выступал за команду на протяжении четырёх сезонов, принял участие в 239 матчах за «Валенсию» и стал обладателем Еврокубка в 2019 году. В минувшем сезоне Лабери в среднем набирал 7,6 очка и делал 5,0 подбора за 20 минут на паркете в 20 играх Еврокубка.
В этом году «Валенсия» вышла в полуфинал Еврокубка, а также заняла третье место в регулярном чемпионате Испании, но в первом раунде плей-офф уступила «Басконии» (1-2). Накануне Евролига предоставила команде уайлд-кард для участия в главном клубном турнире континента в сезоне-2022/2023.
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