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Эмиль Райкович возглавил баскетбольный ЦСКА

Эмиль Райкович возглавил баскетбольный ЦСКА
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Новым главным тренером московского ЦСКА стал Эмиль Райкович, сообщает официальный сайт клуба. С 43-летним македонским специалистом подписан двухлетний контракт.

В сезоне-2018/2019 Райкович вывел «Астану» в плей-офф Единой лиги ВТБ и был признан лучшим тренером года. На протяжении трёх лет македонец приводил команду из Нур-Султана к званию чемпиона Казахстана. В 2021 году он возглавлял сборную Казахстана, с которой успешно провёл квалификацию Кубка Азии.

Минувший сезон Райкович начинал в «Автодоре». Под его руководством саратовская команда завершила 2021 год год на первом месте в регулярном чемпионате. До отъезда македонца в марте этого года «Автодор» шёл в группе лидеров Единой лиги ВТБ и являлся одним из фаворитов на победу в Кубке ФИБА-Европа.

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