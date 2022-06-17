Эмиль Райкович прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА

Македонец Эмиль Райкович прокомментировал назначение на пост главного тренера московского ЦСКА.
«Это большая честь, но в то же время и большая ответственность быть главным тренером такого славного клуба с великой историей, как ЦСКА, тем более накануне 100-летнего юбилея. Очень горжусь приглашением и ценю доверие руководства и владельцев клуба, компании «Норникель». Вместе мы будем работать с большой самоотдачей, стараться, чтобы команда играла в современный и зрелищный баскетбол, который будет интересен нашим болельщикам. В то же время мы будем сосредоточены на победе в каждом матче и будем развивать наших игроков, чтобы полностью раскрыть их потенциал», – цитирует Райковича пресс-служба клуба.
В сезоне-2018/2019 Райкович был признан лучшим тренером года Единой лиги ВТБ. Минувший сезон он начинал в «Автодоре». Под руководством 43-летнего специалиста саратовская команда завершила 2021 год на первом месте в регулярном чемпионате. До отъезда македонца в марте этого года «Автодор» шёл в группе лидеров Единой лиги ВТБ и являлся одним из фаворитов на победу в Кубке ФИБА-Европа.
- 17 июня 2022
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