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«Что, чёрт возьми, с личным пространством?» Леброн — о скандале с голливудским актёром

«Что, чёрт возьми, с личным пространством?» Леброн — о скандале с голливудским актёром
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал о случае, который его возмутил.

«Я только что видел, как жену Тома Хэнкса чуть не растоптали папарацци. Что, чёрт возьми, вообще случилось с личным пространством? Теперь, если бы Том что-то сделал, то был бы неправ, и на него могли бы подать в суд! Как так получилось, что они защищены больше, чем он и его жена?» — написал Леброн.

Не так давно популярный голливудский актёр Том Хэнкс попал в заголовки западных таблоидов: кинодеятель заступился за свою жену, которую чуть было не сбили с ног фанаты, очень настойчиво просившие автограф. Хэнкс едва не подрался с некоторыми из них.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

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