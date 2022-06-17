Александар Джорджевич покинул пост главного тренера «Фенербахче»

Турецкий «Фенербахче» на официальном сайте объявил об уходе серба Александара Джорджевича с поста главного тренера команды.



«Я хотел бы выразить личную благодарность каждому члену баскетбольного клуба «Фенербахче» за ежедневные усилия, профессионализм и бесценную человечность. Мы бы не завоевали этот чемпионский титул без ваших самопожертвования и бескорыстной работы», – написал Джорджевич в соцсетях.



В минувшем сезоне «Фенербахче» под руководством 54-летнего специалиста выиграл свой 10-й титул чемпиона Турции. В финальной серии команда Джорджевича нанесла поражение победителю Евролиги двух последних сезонов «Анадолу Эфес» (3-1). В Евролиге клуб из Стамбула занял 12-е место с отрицательным балансом побед и поражений (10-18) и не пробился в плей-офф.



Ранее серб тренировал итальянские «Виртус», «Бенеттон», «Милан», немецкую «Баварию», греческий «Панатинаикос» и национальную сборную Сербии.

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