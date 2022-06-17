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«Панатинаикос» оштрафован на € 3,5 тыс. за беспорядки во втором матче финала

«Панатинаикос» оштрафован на € 3,5 тыс. за беспорядки во втором матче финала
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Афинский «Панатинаикос» был оштрафован на € 3,5 тыс. за инциденты, произошедшие во время второго матча финальной серии чемпионата Греции с пирейским «Олимпиакосом», сообщает BasketNews.

Проводящая организация выписала столичному клубу следующие штрафы:
€ 1 тыс. – за бросание предметов на игровую площадку;
€ 2 тыс. – за бросание посторонних предметов во время матча за пределами площадки (в раздевалки и на трибуны);
€ 500 – за оскорбительный баннер.

Напомним, во время второго матча игроки и тренеры «Олимпиакоса» столкнулись с агрессией со стороны болельщиков «Панатинаикоса». Те забрасывали игроков и тренеров посторонними предметами. Из-за поведения фанатов матч был остановлен. Посторонние предметы летели с трибун в игроков и тренеров, которые находились на скамейке запасных.

К фанатам «Пао» обращались баскетболисты, но успокоить их долго не удавалось. Встреча завершилась победой «Олимпиакоса» (72-78, 2-0). После матча атакующий защитник гостей Тайлер Дорси заявил, что его оскорбляли на расовой почве.

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