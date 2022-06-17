Энес Кантер: игроки НБА набивают свои карманы, притворяясь правозащитниками

Бывший центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер заявил, что баскетболисты НБА думают только о своём пиаре, не борясь за гражданские права и социальную справедливость.



«За последние 11 лет я воочию увидел ситуацию в НБА. Я присутствовал во многих раздевалках, разговаривал со многими баскетболистами, многими тренерами. Всё, что их волнует – это собственный пиар. Поэтому мне хотелось разоблачить их. Вы не должны называть себя борцом за гражданские права или борцом за социальную справедливость, если выбираете, когда заботиться о правах человека, а когда нет. Они набивают свои карманы, притворяясь правозащитниками.



Я бы продолжал высказываться, даже если бы знал, что это будет стоить мне карьеры. Без вопросов. Почему? В то время как они сейчас играют в баскетбол, по другую сторону океана происходит геноцид. В концентрационных лагерях находятся от трёх до четырёх миллионов человек, которых каждый день пытают. Это больше, чем моя следующая зарплата. Конечно, я бы вновь и вновь говорил об этом», – приводит слова Кантера OutKick.



10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. В настоящее время 30-летний центровой является свободным агентом.



Ранее турецкий баскетболист неоднократно критиковал власти Турции и руководство НБА, в том числе за нарушение прав человека, деловые связи НБА с Китаем, ограничение свободы слова, двойные стандарты в отношении России.



В родной Турции Кантер объявлен преступником. В феврале этого года он был номинирован на Нобелевскую премию мира – 2022.

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