Стефен Карри: в следующем сезоне мы можем стать ещё лучше

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что в новом сезоне его команда может стать ещё сильнее и выиграть второй подряд чемпионский титул НБА.



«Я сказал молодым ребятам, которые сегодня стояли на подиуме, что это только начало. Как ни странно, но в следующем сезоне мы можем стать ещё лучше. Считаю, у нас есть все шансы повторить это», – цитирует Карри журналист ESPN Малика Эндрюс.



В шестом матче «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях нанёс поражение «Бостон Селтикс» со счётом 101:88 (27-22, 27-17, 22-27, 27-24) и одержал волевую победу в финальной серии плей-офф НБА (4-2). Карри стал лучшим игроком встречи с 34 очками, семью подборами и семью передачами и впервые в карьере был признан MVP финала.



Это четвёртый титул для «Голден Стэйт» и Карри за последние восемь лет. Команда Стива Керра выиграла чемпионат НБА после двух подряд сезонов без плей-офф. Последний раз «Уорриорз» побеждали в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.