Легенда «Олимпиакоса» и сборной Греции завершил карьеру

Звёздный форвард «Олимпиакоса» и сборной Греции Георгиос Принтезис официально объявил о завершении профессиональной карьеры.



37-летний баскетболист сообщил о своём решении после домашней победы над «Панатинаикосом» в третьем матче финальной серии чемпионата Греции (93:74, 3-0). Чемпионский титул стал для Принтезиса четвёртым в карьере.

«Благодарю вас от всего сердца за всё, за эти 20 лет, которые мы провели вместе. Спасибо за то, что были рядом с нами и в трудные времена, и в волшебные моменты. Со следующего года мы будем вместе следить за нашей командой. Большое вам спасибо», – приводит слова Принтезиса BasketNews.

Георгиос Принтезис – двукратный чемпион Евролиги (2012, 2013), четырёхкратный чемпион Греции (2012, 2015, 2016, 2022), двукратный обладатель Кубка Греции (2011, 2022), бронзовый призёр чемпионата Европы (2009). Кроме того, в 2017 году форвард вошёл в символическую пятёрку Евролиги.



Принтезис выступал за «Олимпиакос» последние 11 лет (с 2011 года). В общей сложности ветеран защищал красно-белые цвета на протяжении 18 лет.