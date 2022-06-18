«Юта» определилась с кругом кандидатов на пост главного тренера

Алекс Дженсен, Адриан Гриффин, Уилл Харди и Джонни Брайант вошли в окончательный список кандидатов на должность главного тренера «Юты Джаз», сообщает Sportando со ссылкой на источник.
Все четыре специалиста, включённые в шорт-лист, в настоящее время работают ассистентами. Один из них возглавит «Юту» и впервые станет главным тренером клуба НБА.
Ранее стало известно, что главный тренер Куин Снайдер выразил желание покинуть клуб из Солт-Лейк-Сити. Он проработал в команде восемь лет. Сообщалось, что руководство «Юты» провело собеседования с бывшим главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнком Вогелем и экс-ассистентом тренера «джазменов» Ламаром Скитером.
По итогам регулярного сезона-2021/2022 «Джаз» в шестой раз подряд вышли в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Однако в последний раз команда выходила в финал Западной конференции в 1998 году.
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