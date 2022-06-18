Эндрю Уиггинс: я хорошо сыграл в финале, но Стеф есть Стеф

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс ответил на вопрос, почему Стефен Карри был признан самым ценным игроком финальной серии.



«Я тоже хорошо сыграл в финале, но Стеф есть Стеф. Это один из величайших игроков в истории, однозначно. Так что он получил награду более чем заслуженно. Карри тащил команду. Когда он появляется на площадке, то его сразу опекают четверо соперников, понимаете, о чём я говорю?» — цитирует Уиггинса NBC Sport Bay Area.



Стефен Карри впервые в карьере единогласно был признан самым ценным игроком финальной серии. В шести матчах финала он набирал в среднем 32,1 очка, делал шесть подборов и пять передач.



«Голден Стэйт» одержал победу в серии с «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Это седьмой чемпионский титул «Уорриорз» в истории.

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