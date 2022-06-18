Юнас Йеребко покинул ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе шведского форварда Юнаса Йеребко по истечении срока контракта.



Йеребко подписал контракт с московским клубом в марте 2022 года. Ранее он выступал за «Химки», с которыми расторг контракт в январе.



«Для Йеребко переход в ЦСКА стал возможностью возобновления профессиональной карьеры, поскольку шведский баскетболист оставался вне игры с момента ухода из «Химок», то есть с января 2021 года. Тем не менее опытный игрок быстро набрал форму и стал ключевым резервистом москвичей, включился в основную ротацию «больших». В активе Йонаса 16 матчей в красно-синей форме (пять – в стартовом составе) при средних показателях 5,6 очка и 3,0 подбора», — говорится в официальном сообщении клуба.



В финале Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне ЦСКА уступил «Зениту» — 3-4.