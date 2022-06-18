Ватутин прокомментировал уход Йеребко из ЦСКА

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал новость об уходе шведского форварда Юнаса Йеребко.



«Переход в ЦСКА получился для Йонаса непростым во многих смыслах, но он не выказал ни тени сомнения, ни слова сожаления. Будучи опытным игроком, выступавшим на самом высоком уровне, он беспрекословно принял свою роль, которая подразумевала большую физическую работу, учёбу и психологическую нагрузку. На финише сезона Йонас здорово помог команде, добавив качества на площадке и позитива в раздевалке. Надеемся, он продолжит клубную карьеру и пополнит личную копилку новыми большими победами», — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.



ЦСКА подписал контракт с Йеребко в марте 2022 года. Соглашение было рассчитано до конца сезона. Ранее шведский баскетболист выступал за подмосковные «Химки».

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