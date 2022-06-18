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Джейлен Браун считает, что «Бостон» показал незрелость в финале НБА

Джейлен Браун считает, что «Бостон» показал незрелость в финале НБА
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун подвёл итог проигранной финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Всё очень просто — они выиграли, мы проиграли. И в этом мы виноваты сами. Конечно, у нас была возможность победить. Я считаю, что периодически мы демонстрировали свою незрелость и это довольно неприятно. Тем не менее мы — молодая команда. У нас всё впереди, и нам ещё многому нужно научиться. Ничего страшного в этом нет, стыдиться не нужно.

Это тяжёлый день для Бостона. Тяжёлый день для «Селтикс». Я не знаю, что ещё добавить», — цитирует Брауна The Athletic.

В решающем матче финальной серии «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 103:90 и стал чемпионом НБА в седьмой раз в своей истории.

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