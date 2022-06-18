«Не нужно говорить за меня». Дрэймонд Грин ответил популярному эксперту НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на слова известного эксперта НБА Скипа Бэйлесса.



«Дрэймонд говорит, что «Селтикс» не так хороши, как «Кавальерс» времён Леброна. Леброн в расцвете сил в 2015 году со здоровым Кайри и Кевином Лавом разгромил бы «Селтикс», — писал ранее Бэйлесс.



«Нет, Дрэймонд на самом деле говорил не это. Я говорил то, что говорил. Если кто-то хочет знать, что я ещё сказал, то он может послушать мой подкаст. Но мне не нужно, чтобы ты говорил за меня», — ответил Грин.



Ранее звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил Дрэймонда Грина с четвёртым титулом чемпиона НБА.

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