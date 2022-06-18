Райкович прокомментировал продление контракта с Каспером Уэйром

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович отреагировал на новость о подписании нового двухлетнего контракта с американским защитником Каспером Уэйром.
«Очень рад, что Каспер останется частью нашей команды. Он доказал свой класс на площадке и вне её за тот период, что провёл в ЦСКА. Он показал, что может успешно подстраиваться под нужды команды, с большим старанием защищается и ориентирован на командные действия в нападении. Это очень важно для нас, ведь мы хотим демонстрировать командный баскетбол с агрессивной защитой и движением мяча. Уверены, что Каспер выдаст немало высококачественных перформансов, подарит нам и всем болельщикам множество радостных моментов», — приводит слова Райковича официальный сайт армейцев.
Ранее ЦСКА объявил об уходе Юнаса Йеребко и Аллерика Фримена.
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