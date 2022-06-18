Американский форвард Джонатан Мотли покинул «Локомотив-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба. Игрок присоединился к российской команде в августе 2021 года.

В Единой лиге ВТБ Джонатан принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 19,1 очка, делал 7,2 подбора, 2,6 передачи, 1,4 перехвата и 1,1 блок-шота. В Еврокубке в активе Мотли девять встреч, в которых он в среднем набирал 21,2 очка, делал 7 подборов, 1,3 передачи, 0,9 перехвата и 1,1 блок-шота.

Напомним, «Локомотив-Кубань» по итогам регулярки занял четвёртое место. В первом раунде плей-офф краснодарцы в трёх матчах прошли «Парму», а на стадии 1/2 финала уступили ЦСКА. В споре за бронзовые медали команда проиграла УНИКСу из Казани.