Ватутин отреагировал на продление контракта с Уэйром

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с американским защитником Каспером Уэйром.



«У Каспера есть все шансы стать настоящим любимцем наших болельщиков. Помимо того, что «маленькие» игроки всегда вызывают особые симпатии, он уже подарил нам огромное количество эмоций своими невероятными попаданиями в финальной серии. При этом Уэйр проявил себя умным игроком, быстро вписавшимся в командную игру на финише сезона, и отличным товарищем по команде. У нас нет сомнений в профессиональных качествах Каспера, и мы рады, что он остаётся с нами как минимум ещё на два года», — цитирует Ватутина официальный сайт армейцев.



Ранее ЦСКА сообщил о расставании с шведским форвардом Юнасом Йеребко и американцем Аллериком Фрименом.

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