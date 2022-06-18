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Эксперт ESPN извинился перед Карри и «Голден Стэйт»

Эксперт ESPN извинился перед Карри и «Голден Стэйт»
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Эксперт ESPN Кендрик Перкинс после финала НБА принёс извинения «Голден Стэйт Уорриорз» и их лидеру Стефену Карри.

Ранее Перкинс в эфирах на телевидении заявлял, что не верит в чемпионские амбиции «Голден Стэйт».

«Позвольте мне принести извинения! Простите меня, Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и весь «Голден Стэйт Уорриорз», за то, что я по ходу этого сезона проявил к вам неуважение.

Карри теперь официально находится за одним столом с такими игроками, как Джордан, Коби, Леброн, Шак, Мэджик и Бёрд!» — написал Перкинс в одной из своих социальных сетей.

По итогам финала с «Бостон Селтикс» разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии. Все 11 журналистов отдали свои голоса ему.

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