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Дрэймонд Грин — Кендрику Перкинсу: оставайся верным своему слову

Дрэймонд Грин — Кендрику Перкинсу: оставайся верным своему слову
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на критику со стороны эксперта ESPN Кендрика Перкинса.

Бывший игрок «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс усомнился в том, что у «Голден Стэйт Уорриорз» хватает амбиций для победы в НБА, а после поражения в первом матче финальной серии пришёл на эфир в робе заключённого, символизируя, что «Селтикс» закрыли «Уорриорз».

«Существуют идиоты вроде Перкинса, которые одеваются как клоуны и приходят на эфир в тюремной робе. А потом они же сбегают с арены раньше времени. Оставайся верным своему слову. Я остался верен тому, что говорю и делаю. Четырёхкратный чемпион, всем пока», — цитирует Грина Basketball Network.

Перкинс покинул арену, не дожидаясь окончания шестого матча. Позже эксперт принёс извинения «Уорриорз».

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