Дрэймонд Грин — Кендрику Перкинсу: оставайся верным своему слову

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на критику со стороны эксперта ESPN Кендрика Перкинса.
Бывший игрок «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс усомнился в том, что у «Голден Стэйт Уорриорз» хватает амбиций для победы в НБА, а после поражения в первом матче финальной серии пришёл на эфир в робе заключённого, символизируя, что «Селтикс» закрыли «Уорриорз».
«Существуют идиоты вроде Перкинса, которые одеваются как клоуны и приходят на эфир в тюремной робе. А потом они же сбегают с арены раньше времени. Оставайся верным своему слову. Я остался верен тому, что говорю и делаю. Четырёхкратный чемпион, всем пока», — цитирует Грина Basketball Network.
Перкинс покинул арену, не дожидаясь окончания шестого матча. Позже эксперт принёс извинения «Уорриорз».
- 18 июня 2022
-
15:33
-
15:17
-
15:09
-
14:51
-
13:07
-
12:44
-
12:36
-
12:36
-
12:31
-
12:19
-
11:54
-
11:49
-
10:28
-
10:19
-
10:07
-
10:00
-
09:31
-
01:05
-
00:23
-
00:06
- 17 июня 2022
-
23:42
-
23:11
-
22:49
-
22:14
-
22:04
-
21:20
-
20:45
-
20:20
-
20:19
-
19:36
-
19:12
-
18:02
-
17:35
-
17:02
-
16:54