Телеведущий ESPN Эй Смит: в следующем сезоне «Уорриорз» снова победят

Известный американский телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит уверен, что в следующем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» повторит свой успех.



«Я не сомневаюсь, что «Уорриорз» опять это сделают! В следующем сезоне они снова победят. Карри сможет обогнать Леброна Джеймса по титулам НБА, он обгонит и Шакила. С пятью титулами он сравняется с Коби Брайантом. Запомните, «Голден Стэйт» снова будет чемпионом в новом сезоне», — приводит слова Эй Смита Lakers Daily.



«Голден Стэйт Уорриорз» в седьмой раз в истории стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс». Счёт в серии — 4-2.



Стефен Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии. Это четвёртое чемпионство разыгрывающего «Уорриорз».