Телеведущий ESPN Эй Смит: в следующем сезоне «Уорриорз» снова победят
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Известный американский телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит уверен, что в следующем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» повторит свой успех.
«Я не сомневаюсь, что «Уорриорз» опять это сделают! В следующем сезоне они снова победят. Карри сможет обогнать Леброна Джеймса по титулам НБА, он обгонит и Шакила. С пятью титулами он сравняется с Коби Брайантом. Запомните, «Голден Стэйт» снова будет чемпионом в новом сезоне», — приводит слова Эй Смита Lakers Daily.
«Голден Стэйт Уорриорз» в седьмой раз в истории стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс». Счёт в серии — 4-2.
Стефен Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии. Это четвёртое чемпионство разыгрывающего «Уорриорз».
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