Бывший капитан «Автодора» перешёл из «Фенербахче» в «Дарушшафаку»

Разыгрывающий Маркел Старкс в следующем сезоне будет выступать за «Дарушшафаку», сообщает агент американца Мишко Ражнатович в социальных сетях.
В январе экс-капитан саратовского «Автодора» присоединился к «Фенербахче» и помог стамбульской команде выиграть чемпионат Турции, набирая в среднем 11,0 очка, 4,0 передачи и 3,0 подбора. В четырёх матчах Евролиги-2021/2022 средние показатели Старкса составили 0,8 очка и 1,5 передачи за 9 минут на паркете.
31-летний защитник перешёл в «Фенербахче» из боснийского клуба «Игокеа», в составе которого начинал прошлый сезон с показателями 12,7 очка (43% трёхочковые), 6,8 передачи, 1,8 перехвата и 1,2 подбора в Лиге чемпионов ФИБА.
Старкс выступал за саратовский «Автодор» на протяжении двух лет с 2019 по 2021 годы. В сезоне-2020/2021 он был капитаном российской команды.
- 18 июня 2022
-
21:52
-
20:59
-
20:47
-
19:32
-
19:17
-
18:53
-
17:39
-
17:25
-
16:10
-
15:33
-
15:17
-
15:09
-
14:51
-
13:07
-
12:44
-
12:36
-
12:36
-
12:31
-
12:19
-
11:54
-
11:49
-
10:28
-
10:19
-
10:07
-
10:00
-
09:31
-
01:05
-
00:23
-
00:06
- 17 июня 2022
-
23:42
-
23:11
-
22:49
-
22:14
-
22:04
-
21:20