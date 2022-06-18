Бывший капитан «Автодора» перешёл из «Фенербахче» в «Дарушшафаку»

Разыгрывающий Маркел Старкс в следующем сезоне будет выступать за «Дарушшафаку», сообщает агент американца Мишко Ражнатович в социальных сетях.



В январе экс-капитан саратовского «Автодора» присоединился к «Фенербахче» и помог стамбульской команде выиграть чемпионат Турции, набирая в среднем 11,0 очка, 4,0 передачи и 3,0 подбора. В четырёх матчах Евролиги-2021/2022 средние показатели Старкса составили 0,8 очка и 1,5 передачи за 9 минут на паркете.



31-летний защитник перешёл в «Фенербахче» из боснийского клуба «Игокеа», в составе которого начинал прошлый сезон с показателями 12,7 очка (43% трёхочковые), 6,8 передачи, 1,8 перехвата и 1,2 подбора в Лиге чемпионов ФИБА.



Старкс выступал за саратовский «Автодор» на протяжении двух лет с 2019 по 2021 годы. В сезоне-2020/2021 он был капитаном российской команды.