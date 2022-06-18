MVP чемпионата Литвы продолжит карьеру в Японии

Тяжёлый форвард «Летувос Ритас» Иван Бува покидает столичную команду, сообщает пресс-служба клуба.
По информации Sportando, 31-летний баскетболист продолжит карьеру в японском «Сига Лэйкстарз». Контракт рассчитан на два года. В этом году Бува вместе с «Ритас» стал чемпионом Литвы и был признан самым ценным игроком чемпионата.
Бигмэн защищал цвета команды из Вильнюса на протяжении двух сезонов. В 33 матчах Литовской лиги прошедшего сезона средняя статистика Бувы составила 16,6 очка и 5.7 подбора. В Лиге чемпионов ФИБА он провёл за столичную команду 12 игр, в среднем набирая 14,9 очка и делал 6,3 подбора.
В минувшем сезоне «Летувос Ритас» занял первое место в регулярном чемпионате страны (26 побед, 4 поражения), а в финальной серии обыграл «Леткабелис» (4-1) и прервал 12-летнюю победную серию «Жальгириса» на национальной арене.
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