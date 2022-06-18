«Милан» вернул себе титул чемпиона Италии спустя 4 года

«Милан» на своей площадке нанёс поражение «Виртусу» из Болоньи со счётом 81:64 (29-16, 14-20, 18-10, 20-18) и выиграл финальную серию чемпионата Италии (4-2). Этот титул стал 29-м в истории клуба и первым с сезона-2017/2018.



Хозяева уверенно начали встречу и в начале второй четверти повели с преимуществом в 16 очков (32:16). «Виртусу» удалось сократить отставание к большому перерыву до 7 очков (43:36). Однако Кайл Хайнс, Серхио Родригес и Луиджи Датоме организовали рывок 10:0 в дебюте второй половины и увеличили преимущество «Милана» до недосягаемых 17 очков (53:36). Команда Мессины открыла заключительную десятиминутку рывком 10:0, добившись максимального лидерства (71:46) и доведя матч до победы.



Лучшим в составе «Милана» стал 34-летний итальянец Луиджи Датоме, набравший 23 очка (5/10 трёхочковые) и добавивший к ним 4 подбора. Ещё 15 очков, 4 подбора и 3 передачи на счету Шейвона Шилдса. У Серхио Родригеса 12 очков и 8 передач.