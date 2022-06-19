Аткинсон отказался возглавить «Шарлотт» в пользу работы ассистентом Керра в «Голден Стейт»

Кенни Аткинсон, помощник Стива Керра в «Голден Стэйт Уорриорз», принял решение отказаться от должности главного тренера «Шарлотт Хорнетс» и продолжить работу в тренерском штабе действующего чемпиона НБА, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
По информации источника, 55-летний специалист получил предложение от «Шарлотт» во время финальной серии, но затем решил остаться в «Уорриорз».
Аткинсон работает ассистентом Стива Керра в «Голден Стэйт» с августа 2021 года и стал чемпионом НБА – 2022. Ранее он на протяжении четырёх сезонов возглавлял «Бруклин Нетс», который вывел в плей-офф в сезоне-2018/2019. Кроме того, Аткинсон работал в тренерском штабе «Лос-Анджелес Клипперс» в сезоне-2020/2021.
По сведениям ESPN, ещё одним претендентом на вакантный пост главного тренера «Шарлотт» был опытный Майк Д’Энтони. Возможно, руководство «Хорнетс» снова вернётся к его кандидатуре.
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