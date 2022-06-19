Источник: Клименко покинет УНИКС, Комолов и Жбанов не определились с клубом
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Центровой Артём Клименко в межсезонье уйдёт из казанского УНИКСа, сообщает телеграм-канал «Перехват».
В общей сложности 28-летний баскетболист провёл в клубе шесть лет. В завершившемся сезоне Клименко принял участие в 20 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 4,1 очка и делая 1,8 подбора за 8,5 минуты.
Кроме того, УНИКС может покинуть Артём Комолов. По сведениям источника, защитнику предложили контракт с уменьшением заработной платы. 29-летний баскетболист склоняется к тому, чтобы покинуть команду.
Казанский клуб также предложил продлить соглашение Георгию Жбанову, но у защитника есть ещё несколько предложений от других клубов Единой лиги ВТБ. По информации «Перехвата», 24-летний защитник пока не принял окончательного решения.
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