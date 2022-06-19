«Маккаби» объявил имя нового главного тренера

Одед Каташ возглавил тель-авивский «Маккаби», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 47-летним израильским специалистом рассчитано на два года.



Каташ возвращается в Тель-Авив спустя 14 лет. Он уже возглавлял «Маккаби» в сезоне-2007/2008, но в январе 2008 года покинул свой пост после того, как руководство клуба выразило недовольство итогами первой части чемпионата. Кроме того, в качестве игрока экс-разыгрывающий сборной Израиля защищал цвета «Маккаби» с 1995 по 1999 год.



Предыдущим клубом Каташа был «Панатинаикос», который он привёл к победам в чемпионате и Кубке Греции. С 2018 по 2021 год тренер работал в иерусалимском «Хапоэле» и дважды подряд завоёвывал Кубок Израиля.



Ранее Каташ также возглавлял «Хапоэль Гильбоа Галил», «Хапоэль Эйлат», «Хапоэль Тель-Авив» и национальную сборную Израиля (2017–2021).