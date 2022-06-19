Источник: «Фенербахче» нацелен на Иффе Лундберга

Атакующий защитник Габриэль Лундберг в межсезонье может перейти в турецкий «Фенербахче», сообщает итальянский инсайдер Лука Д’Алессандро в социальных сетях. Стороны ведут активные переговоры по поводу соглашения.
Минувший сезон 27-летний датчанин начинал в составе ЦСКА. В 15 матчах Евролиги средние показатели Лундберга составили 11,3 очка (44% трёхочковые), 2,5 подбора и 2,2 передачи.
В марте этого года лидер сборной Дании присоединился к «Финикс Санз», но провёл за команду из Аризоны всего четыре матча. В НБА защитник набирал в среднем 3,3 очка, отдавал 2,8 передачи и совершал 1,8 подбора за 11,1 минуты игрового времени.
В сезоне-2020/2021 Лундберг выступал в Единой лиге ВТБ в составе «Зелёна-Гуры» и был признан лучшим дебютантом чемпионата, а также дважды удостаивался награды MVP месяца.
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