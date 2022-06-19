Эндрю Уиггинс выразил желание остаться в «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс во время пресс-конференции, посвящённой окончанию сезона, заявил, что хотел бы остаться в команде из Сан-Франциско.



«Я бы с удовольствием остался здесь. Это первоклассный клуб. В «Голден Стэйт» отлично обращаются с игроками. Все мы – одна большая семья. Многие клубы могут так говорить, но «Уорриорз» показывают это своими действиями. Было много разговоров, ведь людям всегда есть что сказать по каждой мелочи. Но теперь я счастлив, что оказался здесь. Никто не думал, что когда-нибудь я смогу играть такую роль и даже приносить пользу команде-чемпиону. Но я доказываю, что те, кто сомневался во мне, ошибаются, и собираюсь продолжать в том же духе», – цитирует 27-летнего баскетболиста ESPN.



Уиггинс перешел в «Голден Стэйт» в результате обмена в 2019 году. Следующий сезон станет последним по контракту новичка, который форвард продлил в 2017 году, являясь игроком «Миннесоты Тимбервулвз». Уиггинс намерен подписать соглашение о продлении, прежде чем станет свободным агентом.