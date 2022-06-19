Клэй Томпсон определился с клубом, в котором завершит карьеру

Звёздный защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что собирается выступать за команду до конца профессиональной карьеры.
«Я сказал Стиву Керру на подиуме NBA TV: «Слушай, я поступлю как Майкл Джордан. Я не буду играть ни за кого, кроме Стива». Таков мой план. Было бы странным надеть форму другой команды. Поэтому я просто благодарен за то, что нахожусь здесь, за то, что мы теперь в одном ряду с «Лейкерс», «Селтикс» и «Буллз», – заявил Томпсон в подкасте The Volume.
В 1998 году Майкл Джордан угрожал завершением карьеры, если «Чикаго Буллз» не оставят главного тренера Фила Джексона, с которым он шесть раз становился чемпионом НБА.
Титул с «Голден Стэйт» стал уже четвёртым для Томпсона. 32-летний защитник выступает за «Уорриорз» на протяжении всей карьеры, с 2011 года.
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