Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клэй Томпсон определился с клубом, в котором завершит карьеру

Клэй Томпсон определился с клубом, в котором завершит карьеру
Клэй Томпсон
Комментарии

Звёздный защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что собирается выступать за команду до конца профессиональной карьеры.

«Я сказал Стиву Керру на подиуме NBA TV: «Слушай, я поступлю как Майкл Джордан. Я не буду играть ни за кого, кроме Стива». Таков мой план. Было бы странным надеть форму другой команды. Поэтому я просто благодарен за то, что нахожусь здесь, за то, что мы теперь в одном ряду с «Лейкерс», «Селтикс» и «Буллз», – заявил Томпсон в подкасте The Volume.

В 1998 году Майкл Джордан угрожал завершением карьеры, если «Чикаго Буллз» не оставят главного тренера Фила Джексона, с которым он шесть раз становился чемпионом НБА.

Титул с «Голден Стэйт» стал уже четвёртым для Томпсона. 32-летний защитник выступает за «Уорриорз» на протяжении всей карьеры, с 2011 года.

Новость по теме
Клэй Томпсон — о Джарене Джексоне: чёртов дурень. Подкалывал нас после победы в регулярке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022