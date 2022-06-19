Димитрис Итудис возглавил «Фенербахче»

Турецкий «Фенербахче» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Димитриса Итудиса. С греческим специалистом подписано трёхлетнее соглашение.
В сентябре прошлого года Итудис возглавил сборную Греции, с которой продолжит работу.
Последние восемь сезонов Итудис работал в московском ЦСКА. Он пришёл в российский клуб в июне 2014 года. 51-летний грек дважды приводил команду к победе в Евролиге (в 2016 и 2019 годах), шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ. По итогам сезонов-2015/2016 и 2018/2019 Итудиса признавали лучшим тренером года в Евролиге. В завершившемся сезоне ЦСКА под его руководством уступил «Зениту» со счётом 3-4 в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и впервые за 20 лет не сумел завоевать титул чемпиона России.
В этом году «Фенербахче» стал чемпионом Турции, обыграв в финальной серии действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес» (3-1).
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