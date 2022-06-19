Владимир Гомельский объяснил, почему многие молодые игроки ЦСКА не могут заиграть в клубе

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о молодых игроках ЦСКА.



«Не хочется всех вспоминать. Но никого в основе ЦСКА мы не видим. Уходят в другие команды и становятся среднестатистическими игроками не топ-уровня. Почему так происходит?» — поинтересовались у Владимира на его официальном сайте.



«Ребят доводят до определённого уровня, а затем лишают игровой практики, лишают стимула к дальнейшему прогрессу. Путь, который выбрали «Локомотив» и «Нижний Новгород», представляется мне гораздо более полезным для отечественного баскетбола. В этих клубах молодёжь видит себя востребованной и в возрасте 19–21 года продолжает прибавлять в мастерстве. Очень хотелось бы найти какой-то компромиссный путь развития талантливой молодёжи», — ответил Гомельский.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: