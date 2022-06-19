Гомельский прокомментировал назначение Итудиса главным тренером «Фенербахче»

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал назначение экс-наставника ЦСКА Димитриса Итудиса на пост главного тренера «Фенербахче».



«Итудис снова в работе — подписал контракт с чемпионом Турции. Можно считать, что карьера продолжается успешно», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, последние восемь сезонов греческий тренер работал в ЦСКА. В московский клуб он пришёл в июне 2014 года. Димитрис дважды приводил команду к победе в Евролиге (в 2016 и 2019 годах), шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ. В завершившемся недавно сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА под его руководством уступил «Зениту» и впервые за 20 лет не сумел завоевать титул чемпиона России.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: