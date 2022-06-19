Вассилис Спанулис возглавит «Перистери»

Легенда Евролиги и бывший звёздный защитник «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис станет главным тренером греческого «Перистери», сообщает SDNA.gr. По информации источника, клуб официально объявит о назначении в течение ближайших 48 часов.



По итогам сезона столичная команда заняла восьмое место в чемпионате Греции (10 побед, 14 поражений) и уступила в четвертьфинале плей-офф «Олимпиакосу» (0-2). На протяжении последних трёх лет «Перистери» показывает невыразительные результаты в Лиге чемпионов ФИБА. В прошлом году клубу даже не удалось пробиться в регулярный сезон, несмотря на проведение квалификации на своей площадке.



39-летний Спанулис также вёл переговоры с «Промитеасом», но сделал выбор в пользу команды из Афин.

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