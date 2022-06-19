Юсуф Нуркич продолжит выступать за «Портленд»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» подпишет новое соглашение с центровым Юсуфом Нуркичем, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер. Этим летом 27-летний босниец станет неограниченно свободным агентом.



В прошедшем сезоне Нуркич принял участие в 56 матчах чемпионата НБА, в среднем набирая 15,0 очка, делая 11,1 подбора и отдавая 2,8 передачи.



По информации источника, «Портленд» ведёт активные переговоры об обмене седьмого пика на драфте-2022. Одной из целей клуба из Орегона называют форварда «Торонто Рэпторз» О Джи Ануноби.



По итогам регулярного чемпионата — 2021/2022 «Трэйл Блэйзерс» заняли 13-е место в Западной конференции (27 побед, 55 поражений) и не вышли в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.