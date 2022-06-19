«Мы должны биться насмерть». Миротич – о четвёртом матче финала с «Реалом»

Звёздный форвард «Барселоны» Никола Миротич поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии плей-офф чемпионата Испании против мадридского «Реала» (1-2).



«Мы знаем об ошибках, которые совершили, и знаем, как справиться с ними. Но одно дело говорить о них, а другое – показать это на площадке. «Реал» заслужил эти две победы. Во втором матче мы играли очень хорошо, и он должен послужить для нас примером. Нам нужно играть жёстче, стабильнее и лучше. Всё это вместе с большей энергией и скоростью в нападении увеличит наши шансы на победу. Это дело тренера, но те из нас, кто выходит на площадку, должны биться насмерть. Спады дорого нам обошлись. Мы можем победить, если будем играть стабильнее и жёстче. «Реал» показывает отличный баскетбол, но мы обязаны думать о своей игре», – цитирует Миротича испанское новостное агентство EFE.



«Реал» лидирует в финальной серии до трёх побед с «Барселоной» со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится в Мадриде сегодня, 19 июня. Начало – в 19:00 мск.