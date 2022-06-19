«Альба» в третий раз подряд стала чемпионом Германии

Берлинская «Альба» в гостях взяла верх над мюнхенской «Баварией» со счётом 96:81 (26:17, 26:19, 24:18, 20:27), выиграла финальную серию (3-1) и в третий раз подряд завоевала чемпионский титул в Бундеслиге.
В четвёртой игре «Альба» с первых минут захватила инициативу, выиграв стартовые три минуты со счётом 11:0. В середине второй четверти гости совершили новый рывок (7:0) и увеличили лидерство до 19 очков (39:20). Вторая половина превратилась в формальность, и столичная команда добилась уверенной победы – 96:81. Самым результативным игроком встречи с 23 очками (6 из 7 трёхочковых) стал тяжёлый форвард берлинской команды Джейлен Смит. 15 очков, 4 подбора и 4 передачи добавил Йоханнес Тиман, 14 очков в активе Тамира Блатта.
MVP финальной серии был признан форвард «Альбы» Тиман.
Чемпионский титул стал для «Альбы» 11-м в истории клуба и первым под руководством Исраэля Гутьерреса.
- 19 июня 2022
-
19:11
-
18:57
-
18:57
-
18:35
-
18:24
-
18:16
-
17:17
-
16:54
-
16:32
-
15:44
-
15:21
-
14:49
-
14:48
-
14:38
-
14:27
-
13:46
-
12:16
-
11:56
-
11:46
-
11:29
-
10:31
-
10:20
-
09:16
-
00:20
- 18 июня 2022
-
23:56
-
23:25
-
23:00
-
22:48
-
21:52
-
20:59
-
20:47
-
19:32
-
19:17
-
18:53
-
17:39