«Альба» в третий раз подряд стала чемпионом Германии

Берлинская «Альба» в гостях взяла верх над мюнхенской «Баварией» со счётом 96:81 (26:17, 26:19, 24:18, 20:27), выиграла финальную серию (3-1) и в третий раз подряд завоевала чемпионский титул в Бундеслиге.



В четвёртой игре «Альба» с первых минут захватила инициативу, выиграв стартовые три минуты со счётом 11:0. В середине второй четверти гости совершили новый рывок (7:0) и увеличили лидерство до 19 очков (39:20). Вторая половина превратилась в формальность, и столичная команда добилась уверенной победы – 96:81. Самым результативным игроком встречи с 23 очками (6 из 7 трёхочковых) стал тяжёлый форвард берлинской команды Джейлен Смит. 15 очков, 4 подбора и 4 передачи добавил Йоханнес Тиман, 14 очков в активе Тамира Блатта.



MVP финальной серии был признан форвард «Альбы» Тиман.



Чемпионский титул стал для «Альбы» 11-м в истории клуба и первым под руководством Исраэля Гутьерреса.

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