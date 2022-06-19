Уиггинс: в следующем сезоне «Уорриорз» покажут себя ещё лучше

Форвард баскетбольной команды «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс высказался о перспективах команды в следующем сезоне. Напомним, в нынешнем сезоне «Уорриорз» стали победителями чемпионата НБА, в финальной серии обыграв «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

«Мы отлично показали себя в этом году, но я чувствую, что в следующем сезоне мы будем ещё лучше. Это не конец «Уорриорз». Жонатан Куминга, Мозес Муди и Джеймс Уайзмен добьются большого прогресса в межсезонье. Это только начало», – сказал Уиггинс на пресс-конференции, посвящённой окончанию сезона.

Ранее в интервью Уиггинс заявил о желании остаться в «Уорриорз», в который он перешёл в результате обмена в 2019 году. Следующий сезон станет для него последним по контракту новичка.