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Дедас войдёт в тренерский штаб Итудиса в «Фенербахче»

Дедас войдёт в тренерский штаб Итудиса в «Фенербахче»
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Известный греческий специалист Стефанос Дедас войдёт в тренерский штаб Димитриса Итудиса в турецком «Фенербахче», утверждает инсайдер Лука Д’Алессандро. Ранее стало известно, что экс-тренер ЦСКА Итудис подписал контракт с турецким клубом.

Предыдущим клубом Дедаса был ЦСКА. В марте специалист покинул АЕК и стал ассистентом Итудиса в московском клубе.

В 2021 году Дедаса признали тренером года в чемпионате Израиля. Он возглавлял «Хапоэль Холон».

Последние восемь сезонов Итудис работал в московском ЦСКА. Он пришёл в российский клуб в июне 2014 года. 51-летний грек дважды приводил команду к победе в Евролиге (в 2016 и 2019 годах), шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ. По итогам сезонов-2015/2016 и 2018/2019 Итудиса признавали лучшим тренером года в Евролиге. В завершившемся сезоне ЦСКА под его руководством уступил «Зениту» со счётом 3-4 в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и впервые за 20 лет не сумел завоевать титул чемпиона России.

В этом году «Фенербахче» стал чемпионом Турции, обыграв в финальной серии действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес» (3-1).

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