Дрэймонд Грин: вероятность нашего поражения в финале составляла 79%. Вы с ума сошли?

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин раскритиковал предиктивную модель от ESPN, согласно которой команда, выигравшая четыре чемпионских титула за последние восемь сезонов, не была фаворитом до начала серии с «Бостон Селтикс».
«Я видел, что при счёте 2-2 в серии вероятность нашего поражения составляла 79%. Вы с ума сошли? Вы понимаете, с кем имеете дело?», – возмутился форвард «Голден Стэйт» в подкасте The Volume.
В финальной серии НБА «Уорриорз» победили «Селтикс» со счётом 4-2 и завоевали свой седьмой титул в истории клуба. Лидерами по этому показателю являются «Бостон» и «Лейкерс» – у них по 18 побед. В предыдущий раз команда Стива Керра побеждала в турнире в сезоне-2017/2018, разгромив в финале «Кливленд Кавальерс» (4-0).
- 19 июня 2022
-
20:36
-
19:11
-
18:57
-
18:57
-
18:35
-
18:24
-
18:16
-
17:17
-
16:54
-
16:32
-
15:44
-
15:21
-
14:49
-
14:48
-
14:38
-
14:27
-
13:46
-
12:16
-
11:56
-
11:46
-
11:29
-
10:31
-
10:20
-
09:16
-
00:20
- 18 июня 2022
-
23:56
-
23:25
-
23:00
-
22:48
-
21:52
-
20:59
-
20:47
-
19:32
-
19:17
-
18:53