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Дрэймонд Грин: вероятность нашего поражения в финале составляла 79%. Вы с ума сошли?

Дрэймонд Грин: вероятность нашего поражения в финале составляла 79%. Вы с ума сошли?
Дрэймонд Грин
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Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин раскритиковал предиктивную модель от ESPN, согласно которой команда, выигравшая четыре чемпионских титула за последние восемь сезонов, не была фаворитом до начала серии с «Бостон Селтикс».

«Я видел, что при счёте 2-2 в серии вероятность нашего поражения составляла 79%. Вы с ума сошли? Вы понимаете, с кем имеете дело?», – возмутился форвард «Голден Стэйт» в подкасте The Volume.

В финальной серии НБА «Уорриорз» победили «Селтикс» со счётом 4-2 и завоевали свой седьмой титул в истории клуба. Лидерами по этому показателю являются «Бостон» и «Лейкерс» – у них по 18 побед. В предыдущий раз команда Стива Керра побеждала в турнире в сезоне-2017/2018, разгромив в финале «Кливленд Кавальерс» (4-0).

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