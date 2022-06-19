«Гран Канария» продлила контракт с экс-защитником «Зенита»

Испанская «Гран Канария» продлила сотрудничество с разыгрывающим Эндрю Альбиси, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на два года и предусматривает опцию продления ещё на сезон.
В последнем розыгрыше Еврокубка Альбиси показал лучший результат по перехватам – 1,8 в среднем за игру. Кроме того, во втором по значимости клубном турнире континента 32-летний француз набирал 6,8 очка и отдавал 6,2 передачи. В чемпионате Испании — 2021/2022 средняя статистика защитника составила 5,7 очка, 4,3 передачи и 1,0 передачи.
В составе сборной Франции он стал серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в 2020 году и чемпионата Европы – 2011, а также завоевал бронзу чемпионата мира – 2019.
В сезоне-2019/2020 Альбиси выступал за санкт-петербургский «Зенит» в Единой лиге ВТБ и Евролиге.
«Гран Канария» примет участие в следующем розыгрыше Еврокубка.
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