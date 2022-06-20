«Филадельфия» предложит Хардену трёхлетний контракт на $ 46,9 млн в год

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден может подписать новый трёхлетний контракт с клубом. Об этом сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор. По данным источника, в клубе хотят, чтобы 32-летний Харден подписал новое соглашение, по которому его зарплата составит $ 46,9 млн за сезон-2022/23.



Харден должен определиться с опцией в соглашении на $ 47,4 млн до 29 июня. Если он воспользуется ей, то получит возможность получить контракт на $ 233 млн и четыре года.



Харден перешёл в «Филадельфии» в середине февраля в результате обмена с «Бруклин Нетс». Он провёл за «Сиксерс» 21 матч. В среднем защитник набирал 21,0 очка, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.

Любопытно, что ранее ходили слухи, согласно которым Харден подпишет краткосрочное соглашение с клубом.