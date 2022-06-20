«Црвена Звезда» в седьмой раз подряд стала чемпионом Сербии

Белградская «Црвена Звезда» в гостях нанесла поражение ФМП со счётом 71:59 (15:9, 19:22, 25:14, 12:14), выиграла финальную серию (2-0) и завоевала седьмой подряд титул чемпиона Сербии с сезона-2014/2015.
Лучшим игроком второго матча стал 28-летний защитник Никола Иванович, на счету которого 21 очко (7 из 10 с игры), 6 подборов, 5 передач и 3 перехвата.
По количеству чемпионских титулов, выигранных подряд, клуб уступает «Партизану», чья 8-летняя гегемония длилась с момента основания Суперлиги в сезоне-2006/2007 и до первого титула «Црвены Звезды» в 2015 году.
Гости добились 11-очкового лидерства за 5 минут до большого перерыва (28:17), но ФМП ответил спуртом 9:0 и сократил отставание всего до 2 очков (26:28). В концовке третьей четверти «Црвена Звезда» завладела инициативой, совершила рывок 8:2 и больше не позволяла сопернику приблизиться в счёте.
Ранее клуб из Белграда также стал шестикратным победителем Адриатической лиги и завоевал путевку в Евролигу на следующий сезон.
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