Си Джей Харрис вернулся в «Хапоэль Холон»

Действующий чемпион Израиля и полуфиналист Лиги чемпионов ФИБА «Хапоэль» из Холона объявил на официальном сайте о возвращении защитника Си Джей Харриса. С 31-летним американцем подписано двухлетнее соглашение.



Харрис уже выступал за «Хапоэль» в сезоне-2020/2021, по итогам которого вошёл в символическую пятёрку Лиги чемпионов ФИБА.



Си Джей провёл предыдущий сезон в составе «Бурка». Его средние показатели в 13 играх Еврокубка составили 11,2 очка, 2,7 передачи, 1,8 подбора и 1,2 перехвата за 24 минуты на площадке. В чемпионате Франции защитник принял участие в 24 матчах, в среднем набирая 7,2 очка, 2,0 подбора и 1,9 передачи за 19,7 минуты игрового времени.



В Еврокубке-2021/2022 «Бурк» занял 9-е место из 10 команд в группе B, выиграв 6 из 18 встреч. Команда Харриса завершила регулярный чемпионат Франции на 11-й позиции (15 побед, 19 поражений) и не вышла в плей-офф.



В этом году холонский «Хапоэль» обыграл «Бней-Герцлию» в финальной серии и впервые за 14 лет завоевал титул чемпиона Израиля. Кроме того, команда вышла в «Финал четырёх» Лиги чемпионов ФИБА, где проиграла в полуфинале будущему победителю турнира «Тенерифе» (71:78) и в матче за третье место «Людвигсбургу» (68:88).