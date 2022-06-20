Макгрэди: Хардену надо поставить на первое место баскетбол, чтобы «Сиксерс» были наверху

Член Зала славы Трэйси Макгрэди считает, что звёздному игроку «Филадельфии Сиксерс» Джеймсу Хардену стоит поменять своё отношение к баскетболу, чтобы команда снова заняла лидирующие позиции.
«Я считаю, что Хардену следует поставить на первое место баскетбол. Сделать своим приоритетом в жизни «Сиксерс» и победы в НБА.
Он играет с таким игроком, как Джоэл Эмбиид, который, я думаю, поменял своё восприятие к этой игре и командным победам. Если Харден снова начнёт зарабатывать 20+10 от матча к матчу, и не только ради себя, но и для «Сиксерс», то они будут на первых местах в Восточной конференции», – сказал Макгрэди на YouTube-канале The Rich Eisen Show.
Харден перешёл в «Филадельфию» в середине февраля в результате обмена с «Бруклин Нетс». Он провёл за «Сиксерс» 21 матч. В среднем защитник набирал 21,0 очка, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.
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