«Сан-Антонио» может обменять на драфте Пёлтля

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Якоб Пёлтль может быть включён в сделку по обмену.



Как сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, если «Спёрс» выберут на грядущем драфте нового центрового, то, вероятнее всего, Якобу придётся уйти из команды.



Джейлен Дюрен, Марк Уильямс и Уокер Кесслер — претенденты на выбор под девятым пиком для команды из Техаса. Ранее «Чикаго Буллз» и «Шарлотт Хорнетс» уже обращались в «Сан-Антонио» по поводу трансфера австрийца.



В 65 матчах сезона Пёлтль набирал 13,5 очка, 9,3 подбора, 2,8 передачи и 1,7 блок-шота в среднем за игру.

18 июля 2018 года Пёлтль пришёл в команду как часть сделки по обмену Демара Дерозана в «Торонто Рэпторс». 4 декабря набрал рекордные в карьере 20 очков, однако команда со счётом 139:105 уступила «Юте Джаз».