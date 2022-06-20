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«Сан-Антонио» может обменять на драфте Пёлтля

«Сан-Антонио» может обменять на драфте Пёлтля
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Якоб Пёлтль может быть включён в сделку по обмену.

Как сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, если «Спёрс» выберут на грядущем драфте нового центрового, то, вероятнее всего, Якобу придётся уйти из команды.

Джейлен Дюрен, Марк Уильямс и Уокер Кесслер — претенденты на выбор под девятым пиком для команды из Техаса. Ранее «Чикаго Буллз» и «Шарлотт Хорнетс» уже обращались в «Сан-Антонио» по поводу трансфера австрийца.

В 65 матчах сезона Пёлтль набирал 13,5 очка, 9,3 подбора, 2,8 передачи и 1,7 блок-шота в среднем за игру.

18 июля 2018 года Пёлтль пришёл в команду как часть сделки по обмену Демара Дерозана в «Торонто Рэпторс». 4 декабря набрал рекордные в карьере 20 очков, однако команда со счётом 139:105 уступила «Юте Джаз».

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